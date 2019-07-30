"Выселяют из квартиры": Тимати рассказал о мольбах рэпера L'One

По словам Тимати, артисты приходили, жаловались на отсутствие денег на еду, молили о помощи и поддержке. Леван Горозия не стал исключением.
"Он пришел ко мне, сказал, что его выселяют из квартиры. Был готов на все. Мои ребята не понимали, зачем он нужен, но я настоял, чтобы Леван остался. У него стало все получаться... Но к концу контракта люди обо всем забывают", – заявил основатель Black Star.
Тимати добавил, что из-за случившегося не расстраивается, однако жалеет потраченного времени, денег и сил, которые были вложены в раскрутку артиста. Рэпер отметил, что не намерен долго молчать, скоро он даст развернутое интервью, благодаря которому "все поймут, кто есть кто на самом деле", сообщает "Авторадио".
Примечательно, что Леван Горозия смотрит на ситуацию по-другому. "Мои уже бывшие партнеры вместо слов благодарности хотят забрать у меня мои песни и имя. Они решили, что могут запретить мне петь песни, написанные мной же, оплаченные моим же трудом. Они хотят отнять у меня возможность выступать", – написал бывший подопечный рэпера Тимати в Instagram.
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