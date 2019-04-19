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Шоу-бизнес

В смерти беременной Цывиной обвинили ее сына

Ирина Цывина. Фото: www.globallookpress.com
Андрей Малахов посвятил очередной выпуск своего ток-шоу актрисе Ирине Цывиной. В студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" любовник рассказал о беременности артистки.
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Одним из первых на съемочной площадке появился сын знаменитости Евгений Благонравов. Наследник звезды попытался развеять слух о возможном убийстве матери.

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Перед смертью Ирина Цывина страшно кричала

По словам наследника Цывиной, ее смертью заинтересовался Следственный комитет. Звезду сразу отвезли на вскрытие. Судмедэксперты установили, что знаменитость умерла от инфаркта.

Меж тем возлюбленный Ирины – актер Денис Сердюков не верит заключению медиков. От требует проведения повторного, более тщательного исследования. Приятель Цывиной рассказал, что за несколько дней до смерти, артистка рассказала ему о наступлении долгожданной беременности.

Это заявление вывело из себя Евгения Благонравова. "Бредятина! – не выдержал он. – Какая беременность, у нее ранний климакс".

Отметим, что наследника Цывиной присутствующие в студии "Прямого эфира" буквально заклевали. Его косвенно обвиняли в смерти матери. Одна из приятельниц Ирины – Ольга Квасневская заявила, что та перед кончиной частенько жаловалась на сына. Якобы Благонравов устраивал скандалы и воровал деньги у родительницы.

"Покажите мне, пожалуйста, хоть смску, хоть что-нибудь. У меня с мамой были изумительные отношения", – парировал Благонравов.

После наследник артистки сцепился с ведущим шоу Андреем Малаховым. Шоумен сказал, что соседи артистки считают, что Ирину Цывину убили – это взбесило Евгения. Масла в огонь добавили слова Малахова о том, что Благонравов ведет себя подозрительно: перед приходом на программу сын артистки выдвинул ряд условий, согласно которым, в студии не должны были находится некоторые знакомые его матери.

"Со мной был друг, минуточку, Андрей, свидетель, со мной с работы приехал. Он вызывал скорую. Нес подушку пока я делал искусственное дыхание. Вас там не было, уважаемый Андрей. Это уже переходит все границы", – кричал сын Ирины Цывиной шоумену.

Автор: Руслана Алексеева19 апреля 2019, 19:33

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