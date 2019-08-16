Актриса Юлия Высоцкая объявила об уходе

Юлия Высоцкая играет в театре и снимается в кино, ведет передачи, пишет книги, успевает уделять внимание членам семьи и встречаться с друзьями. Артистка следит за собой, выкраивая время на покупки и физические нагрузки. Можно сказать, у нее нет ни одной свободной минуты.
Сегодня, 16 августа, Высоцкая отмечает день рождения. Ей исполнилось 46 лет, а кто даст?! Юлия буквально заряжает позитивом и энергией, к тому же не стесняется показывать великолепную фигуру.
В Instagram именинница уже выложила поздравления от друзей. А еще объявила об уходе. Речь идет о передаче "Мне это нравится" – YouTube-проекте на ее канале. "Друзья, программа "Мне это нравится" уходит в небольшой отпуск. Две недели пролетят незаметно, и очень скоро мы вернемся в эфир. До встречи в сентябре!" – уточнила Юлия Высоцкая.
Впрочем, предаваться лени популярная телеведущая не намерена. Наоборот, она полна планов. "Бездельничать не будем. Будем отдыхать и собирать новые сюжеты", – пообещала актриса.
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