Бузова жестко столкнулась с Бледанс

Эвелина Бледанс попала в автомобильную аварию. Каково же было удивление, когда она обнаружила, что ее подсекла Ольга Бузова.

В распоряжении скандально известного актера Станислава Садальского оказались фотографии, сделанные сразу после аварии с участием Эвелины Бледанс и Ольги Бузовой. Отметим, что Бледанс и Садальский вместе играют в театре, к тому же у них хорошие отношения. Артистка рассказала коллеге подробности ДТП, а тот обнародовал их в Instagram.

"Еду, никого не трогаю, по Ленинскому проспекту после трудового дня, думаю о том, как же ужасно будет все-таки, если заставят снять тонировку со стекол и в пробках все автомобилисты, включая меня, будут сидеть как в огромном зале ожидания, а не в своем маленьком дорожном домике... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – начал рассказ от лица Бледанс актер.

"И вдруг резко, поворачивая вправо с третьего ряда, меня подсекает, да просто "бросается под колеса" разъяренный джип. Если б интуитивно я не была уверенна, что за рулем девушка, подумала бы – "Вот он, оригинальный способ знакомства со звездой!!!" – отметила актриса.

На въехавшем в Эвелину автомобиле образовалась вмятина. Когда страсти поутихли, актриса обнаружила, что столкнулась со звездой скандально известного телепроекта "Дом-2". "Когда злостная нарушительница кинулась мне на шею, я поняла, что машина мчалась из "Дома-2", а за рулем была – Ольга Бузова. Люди там годами строят свою любовь!!! Какие правила?! Иииу. Мои нервы", – завершила рассказ Эвелина Бледанс.

Садальский сопроводил историю фотографиями с места ДТП: на одном снимке актриса запечатлена склонившейся к черному внедорожнику, а на втором – бросающейся в объятия Ольги Бузовой. Заметно, что звезда телепроекта "Дом-2" не накрашена. Также можно предположить, что авария случилась несколько лет назад. Об этом говорят светлые волосы Ольги – сейчас она брюнетка и не изменяет своему выбору на протяжении нескольких лет.