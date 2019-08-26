Фадеев взорвался из-за грязной вакханалии у Малахова

Продюсер выразил негодование в Instagram. Он уверен, что общество постепенно деградирует.
Максим Фадеев высказался о шоу, подобных программам Андрея Малахова и Дмитрия Борисова. Не секрет, что там любят вывалить на всеобщее обозрение грязное белье героев.
"Обратите внимание, как телеканалы ради своих сиротских рейтингов культивируют смерть, насилие, грязь. Они ради этих цифр готовы на все", – высказался продюсер.
Фадеев подчеркнул: как только умирает известная личность, начинается истерия. "Мы потеряли лучшего человека!" Но где вы были, когда он был жив? Где? Почему начали восхвалять его только после смерти?!" - взорвался гневной отповедью музыкант.
Максим заявил, что ему
не по пути с новой реальностью. "Не могу смотреть
на то, что лидерами мнений становятся Шурыгина или герои "Дома-2",
– признался продюсер. Однако, по его мнению, общество может изменить эту тенденцию на современном телевидении.
Реакция интернет-пользователей на эмоциональный пост Максима Фадеева была неоднозначной. Одни согласились с продюсером, а другие отметили, что творчество его подопечных, группы Serebro, не лучше рейтинговых программ.
Отметим, что это уже не первый случай, когда Максим Фадеев высказывается против телеэфиров. Ранее он критиковал традиционные новогодние огоньки. Сам артист тогда предпочел смотреть "Новый год с Владимиром Спиваковым" на канале "Культура".
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