"Теперь я счастлив": Фадеев заговорил о переменах после разрыва с Наргиз

Свежий пост в личном Instagram знаменитость посвятила двусмысленным рассуждениям о переменах. "Жаль, что лето уходит. Я так люблю это время. Раньше, я очень боялся перемен, а теперь я счастлив, что они наступают! Жаль, что я это понял так поздно!" – написал Максим Фадеев.
Отметим, что около двух недель назад певица Наргиз, которая, к слову, не только работала в продюсерском центре Максима, а была ему добрым другом, заявила о прекращении деловых отношений с Фадеевым. О причинах разрыва ходят разные слухи, однако конкретной информации нет.
Сама Закирова отмечала, что буквально за сутки до начала гастрольного тура узнала, что ее контракт с лейблом продюсера MALFA расторгнут. В итоге все запланированный на август 2019 года концерты сорваны. К тому же вокалистка больше не сможет исполнять песни, написанные для нее Максимом Фадеевым.
"Судьба музыкальных произведений, которые были записаны за время совместного творчества с Максимом Фадеевым пока не ясна, так как официальные права принадлежат ему. К примеру, в этот список входят такие песни, как "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие. Мы продолжаем искать Встречи с Максимом Фадеевым для обсуждения этого вопроса", —написала певица Наргиз в личном микроблоге.
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