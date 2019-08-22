"Именно сейчас осознал": муж Нюши огорошил откровенным признанием

Сивов занимает пост советника президента Международной ассоциации студенческого спорта. Артистка вышла за него замуж два года назад. Через год она родила дочь Серафиму. Только сейчас Игорь внезапно решил публично поделиться чувствами к жене.
По словам мужчины, до встречи с Нюшей он не испытывал подобных чувств. "Сегодня я проснулся утром и понял, как же люблю. Как счастлив от того, что у меня есть любимая, к которой адресованы мои искренние признания в любви... Любовь невозможно измерить подарками, поступками, словами, поцелуями, потому что она живет внутри нас", - написал супруг певицы Нюши.
Он уверен, что неважно, сколько человеку лет, ведь сердце способно испытывать море разных эмоций независимо от возраста. Сивов отметил, что любовь рождает то вечное, трепетное и незабвенное чувство, что воспевают поэты и писатели.
"Я именно сейчас осознал, что такое жизнь, что значит жить и любить, а главное быть любимым", – обратился муж к певице Нюше.
Пользователи соцсети были растроганы нежным признанием супруга артистки. Они пожелали звездной паре как можно дольше сохранять теплые чувства друг к другу. Напомним, ранее подруга исполнительницы показала лицо дочки певицы Нюши. Девушка, присутствовавшая на 29-том дне рождения звезды, опубликовала в Сети видео с вечеринки. Поклонники сошлись во мнении, что Серафима растет маминой копией.
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