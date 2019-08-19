Все на бегу: у Нюши начались проблемы со здоровьем

Под снимком исполнительница рассказала, что у нее начались проблемы со здоровьем. А связано это с многочисленными перелетами.
"В последние дни лета концерты и перелеты у меня почти каждый день. Сегодня снова в полете, поэтому отдыхать и восстанавливаться приходится на бегу", – призналась артистка.
Анна напомнила подписчикам о Медовом и Яблочном Спасе. "Я уже рассказывала, что поддерживаю не только локальное, но и сезонное производство. Август так богат на урожай, природа будто осыпает нас полезностями и вкусностями. И если не все могут поехать за город – то же самое есть в парках Москвы", – подчеркнула певица.
Сама она тоже собирается ехать за яблоками. Правда, только после возвращения в столицу.
Поклонников смутила подпись под постом. Они всерьез начали переживать за звезду.
"Солнышко, береги здоровье, ведь оно важнее!" – обратилась к Нюше обеспокоенная фанатка.
Многие пользователи Сети отметили, что исполнительница переборщила с пластикой губ. По их словам, артистка очень изменилась после замужества.
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