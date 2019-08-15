"Что за рожа?": резко изменившейся Нюше испортили день рождения

Сегодня, 15 августа, знаменитость празднует 29-й день рождения. С самого утра певица Нюша принимает поздравления от родных, друзей, коллег по цеху и поклонников.
В официальном аккаунте Instagram редакция "Дни.ру" тоже чествует вокалистку. В микроблоге издания артистке посвятили несколько теплых слов.
Между тем недоброжелатели не могли пройти мимо трогательной публикации. В комментариях они живо обсуждали внешность певицы Нюши. Отмечалось, что артистка слишком увлекается "уколами красоты" из-за чего потеряла естественность и индивидуальность.
"У нее губы увеличелись 💋!? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Господи, что с лицом 🤔 страшная какая", "Это что за рожа перекошенная? молодая девица вся обколотая переколотая😱😱😱😱😱", "Явно проблемы с губами", – накинулись на певицу Нюшу пользователи Сети.
Злопыхатели пытаются испортить певице настроение не только в день рождения. Личный микроблог певицы Нюши часто подвергается нашествию диванных критиков и поборников морали. Неравнодушные интернет-обыватели считают, что замужней артистке стоило бы быть скромнее и не публиковать откровенные кадры в Сети.
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