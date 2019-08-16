Яна Рудковская устроила жаркие танцы в день похорон Аллы Вербер

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram новый пост. На видео она танцует на концерте Светланы Лободы. Очевидно, что девушка, которая якобы пролила столько слез из-за смерти подруги, даже не вспоминает о ее кончине в этот момент.
Николай Басков, в свою очередь, уже переключился на другое происшествие. В своем аккаунте он выложил фото пилота Дамира Юсупова. Этот летчик спас более двухсот жизней. Ему удалось посадить самолет "Уральских авиалиний" без шасси с отказавшими двигателями прямо на кукурузном поле.
"В общем, пока Алла Вербер лежит в гробу в красивой одежде принцессы, все очень сильно скорбят!" – ехидно отметила Лена Миро.
Отличился и Филипп Киркоров. Он, в отличие от остальных, хотя бы вспомнил об Алле и опубликовал совместное фото. Но буквально сразу после этого выложил новый пост, в котором поздравил с днем рождения известного продюсера.
"Нет, ну а чего? Время горевать прошло, а продюсера не поздравить никак нельзя!" – иронично высказалась скандальный блогер.
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