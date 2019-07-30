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Расхваливший себя в сексе Алибасов нарвался на критику

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Россияне жестко раскритиковали продюсера за его откровенные признания. Бари Алибасов, рассказавший в беседе с "Дни.ру" об интимной жизни со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной, получил массу негативных замечаний в Сети.
прочитано 106 раз

В Instagram кипят нешуточные страсти после смелых заявлений 72-летнего скандального шоумена. Еще недавно вся страна осуждала: действительно ли Бари Алибасов отравился жидкостью для чистки труб или вся эта история – спектакль ради пиара. Теперь же продюсер группы "На-На" подкинул дров в огонь своими пикантными заявлениями о собственной сексуальной силе.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

По утверждению Бари Алибасова, проблем в любовных утехах, даже после отравления, у него нет. "Крот" ртом же пьется, а не писуном. Писун как был, так и остался", – заявил шоумен. А на вопрос о том, как часто они с супругой предаются пыл страсти, продюсер и вовсе пригласил журналиста понаблюдать за процессом: "Так я тебе и расскажу. Приходи, поснимай, я тебе разрешу".

Откровения Бари Алибасова вызвали у пользователей Сети оторопь. "Его аморальность не имеет границ", "Как могла Шукшина выйти за него замуж??? Хотя бы фамилию Шукшина не позорила", "Он сейчас выглядит как бомж, которого помыли и постригли!", "Худой какой-то и постарел что-то", "Фу, противно", "Старый маразматик", – заклевали Бари Алибасова россияне.

Как ранее заявил Бари Алибасов "Дни.ру", рядом с такой женщиной как Лидия Федосеева-Шукшина, "можно жить вечно". "Семь дней она держала меня за руку с 9 утра до 9 вечера. Врачи сказали, он придет в себя, если будет чувствовать рядом что-то живое", – поделился продюсер.

Автор: 30 июля 2019, 21:01

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