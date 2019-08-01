Рэпер Тимати оставил беременную любовницу

Музыкант и основатель лейбла Black Star уехал на заграничный курорт. Беременную возлюбленную Анастасию Решетову рэпер Тимати оставил дома в Москве ухаживать за котами.

В личном Instagram музыкант опубликовал короткое видео с отдыха в Турции. В кадре звезда рассекает волны на доске для серфинга. Рэпер Тимати явно доволен тем, как складывается его свободный от подружки отпуск.

Сама Анастасия Решетова практически не выбирается из московской квартиры, разве что посещает салон красоты. В соцсетях она рассказывает подписчикам о своих кошках. Видимо, возлюбленная артиста побоялась перелета, поэтому и осталась дома.

"Я точно поняла, что моя жизнь изменилась когда в виде контекстной рекламы вместо приглашений на искусственную серф-волну и предложений о покупке нового Роллса, у меня теперь выскакивают объявления о тест-драйве детских колясок и игровые комплексы для котов 😂😭🙈 (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Анастасия в своем Instagram.

Добавим, что рэпер Тимати проживает в фешенебельном отеле Rixos Sungate. Ходят слухи, что именно там основатель лейбла Black Star предавался плотским утехам с Решетовой, в то время пока в Доминикане его ждала беременная Алена Шишкова.

Напомним, на днях экс-возлюбленная рэпера Тимати рассказала, что Анастасия ждет мальчика. Решетова тут же опровергла слова Шишковой, заявив, что пол ребенка никому не озвучивала.