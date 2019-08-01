Бледанс откровенно о свадьбе с Киркоровым

Эвелина Бледанс дала откровенное интервью. Артистка высказалась об отношениях с бывшим мужем и свадьбе с Филиппом Киркоровым.

На днях Эвелина Бледанс в своем Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлена с поп-королем отечественной сцены Филиппом Киркоровым. "Многие в комментариях написали: какая красивая пара! И Стас Садальский подсуетился, спросил: "Замуж пойдешь?" Ответила: "Если позовет, с удовольствием!" А что?" – задала риторический вопрос артистка.

Она развила мысль. "Такие союзы имеют право на существование. В нашем возрасте уже есть дети, они общаются между собой, а нас соединяют творческие темы. Секс? Не все семейные пары на нем помешаны!" – высказалась о свадьбе с Филиппом Киркоровым Эвелина Бледанс.

Несколько лет назад артистка развелась со своим мужем, продюсером Александром Семиным. Известие об их расставании стало громом среди ясного неба. Тем не менее, оба сумели сохранить хорошие отношения, чтобы продолжать воспитывать сына Семена. У мальчика синдром Дауна. "Поначалу был шок, ведь намечалась любовь до гроба, и вдруг все внезапно прекратилось. Не скажу, что потратила на Сашу лучшие годы. Хотя отдала много женской энергии и любви... Есть что вспомнить, нас связывают удивительные моменты. Конечно, резкая остановка ошарашивает. Но стараюсь ни на кого не обижаться. Да, простила и желаю ему счастья", – призналась артистка.

Более того, Эвелина Бледанс не исключает возможности воссоединения. "Никогда не говори "никогда". Может быть, опять объявим себя парой, но пока в планах нет. Не было такого, что кто-то кому-то изменял. Очень уважаю Сашу, несмотря на исход наших отношений", – цитирует Эвелину Бледанс Starhit.