"Какие бурные фантазии": россияне не поверили рассказам Пынзарь об интимной жизни

Девушка рассказала, чем ее привлекла Турция, где она живет уже полтора года. Сергей Пынзарь при этом большую часть времени проводит в Москве и лишь иногда навещает супругу и детей в Алании.
Звездная пара ранее делилась, как им удается сохранить отношения и жить на две страны. Теперь Дарья раскрыла подробности их интимной жизни. По словам бывшей участницы телестройки, в этой восточной стране множество мест на природе, где спокойно можно уединиться.
"На гору поднялся – вид красивый, романтика. Куда-то поехал – водопад, никого нет, речка – снова пусто", – поведала девушка. "Секс на пляже – тоже романтично. Для этого мы выбираем безлюдные места", – добавила звезда "Дома-2".
Напомним, Дарья Пынзарь с супругом задумываются о приобретении жилья в Турции и уже рассматривают разные варианты. Отметим, что семья имеет собственный бизнес: они открыли магазины одежды и занялись строительством домов еще до переезда в жаркую страну.
Теперь Сергей и Дарья Пынзарь предлагают услуги риелторов, активно рекламируя турецкую недвижимость. Однако в феврале 2018 года в СМИ появилась информация о том, что турецкий бизнес семьи далеко не так успешен, как они ожидали.
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