"Какие бурные фантазии": россияне не поверили рассказам Пынзарь об интимной жизни

Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" дала откровенное интервью YouTube-блогеру Алене Погребняк. Дарья Пынзарь раскрыла детали сексуальных отношений со своим мужем Сергеем.

Девушка рассказала, чем ее привлекла Турция, где она живет уже полтора года. Сергей Пынзарь при этом большую часть времени проводит в Москве и лишь иногда навещает супругу и детей в Алании.

Звездная пара ранее делилась, как им удается сохранить отношения и жить на две страны. Теперь Дарья раскрыла подробности их интимной жизни. По словам бывшей участницы телестройки, в этой восточной стране множество мест на природе, где спокойно можно уединиться.

"На гору поднялся – вид красивый, романтика. Куда-то поехал – водопад, никого нет, речка – снова пусто", – поведала девушка. "Секс на пляже – тоже романтично. Для этого мы выбираем безлюдные места", – добавила звезда "Дома-2".

Напомним, Дарья Пынзарь с супругом задумываются о приобретении жилья в Турции и уже рассматривают разные варианты. Отметим, что семья имеет собственный бизнес: они открыли магазины одежды и занялись строительством домов еще до переезда в жаркую страну.

Теперь Сергей и Дарья Пынзарь предлагают услуги риелторов, активно рекламируя турецкую недвижимость. Однако в феврале 2018 года в СМИ появилась информация о том, что турецкий бизнес семьи далеко не так успешен, как они ожидали.