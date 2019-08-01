"Не слушайте больного человека!": Политов резко высказался о бессовестном вранье Алибасова

История с отравлением продюсера Бари Алибасова жидкостью для промывки труб многим кажется странной. Слишком уж разнятся показания свидетелей, слишком похоже все на шоу. Корреспондент "Дни.ру" попытался докопаться до правды.

"Бари Каримович, кто оставил на столе в Вашей кухне злополучную бутылку с "Кротом", из который Вы хлебнули химии?" – спросили мы у Алибасова. "Не знаю, надо разобраться, – вздохнул продюсер. – Сын говорит, что он оставил, а Володя Политов твердит, что это был он".

"Бутылка его абсолютно одинаковая с упаковкой питьевого йогурта – в цветочках! Вот я и перепутал сослепу с лимонадом, – продолжил Алибасов. – Между прочим, я запустил судебный процесс против этого "Крота". Если это химические вещества, у них должно быть соответствующее оформление. А там цветочки!"

На вопрос о том, не могла ли оставить "Крота" на кухне его 80-летняя жена Лидия Федосеева-Шукшина, шоумен не ответил. Кажется, актрису он не подозревает.

Корреспондент "Дни.ру" обратился к солисту группы "На-На" Владимиру Политову, чтобы узнать его версию событий, которые едва не привели к летальному исходу. Мол, он ли стал невольным виновником отравления Алибасова. Певец закричал: "Кому вы верите?! Зачем вы его слушаете?! Это ведь больной человек!" О физической или душевной болезни Бари Каримовича идет речь, артист не уточнил.

Алибасов отрицает, что эта странная история была постановкой. "Я лежал семь дней в реанимации в коме! И жена Лида все это время с девяти утра до девяти вечера держала меня за руку, потому что врач предупредил: "Он может не выйти из комы. Надо, чтобы у него в руке было что-то живое". Плюньте в лицо тем, кто считает это пиаром. Эти слухи идиоты распускают", – заверил он ранее корреспондента "Дни.ру".