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"Не слушайте больного человека!": Политов резко высказался о бессовестном вранье Алибасова

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
История с отравлением продюсера Бари Алибасова жидкостью для промывки труб многим кажется странной. Слишком уж разнятся показания свидетелей, слишком похоже все на шоу. Корреспондент "Дни.ру" попытался докопаться до правды.
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"Бари Каримович, кто оставил на столе в Вашей кухне злополучную бутылку с "Кротом", из который Вы хлебнули химии?" – спросили мы у Алибасова. "Не знаю, надо разобраться, – вздохнул продюсер. – Сын говорит, что он оставил, а Володя Политов твердит, что это был он".

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Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

"Бутылка его абсолютно одинаковая с упаковкой питьевого йогурта – в цветочках! Вот я и перепутал сослепу с лимонадом, – продолжил Алибасов. – Между прочим, я запустил судебный процесс против этого "Крота". Если это химические вещества, у них должно быть соответствующее оформление. А там цветочки!"

На вопрос о том, не могла ли оставить "Крота" на кухне его 80-летняя жена Лидия Федосеева-Шукшина, шоумен не ответил. Кажется, актрису он не подозревает.

Бари Алибасов. Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

Корреспондент "Дни.ру" обратился к солисту группы "На-На" Владимиру Политову, чтобы узнать его версию событий, которые едва не привели к летальному исходу. Мол, он ли стал невольным виновником отравления Алибасова. Певец закричал: "Кому вы верите?! Зачем вы его слушаете?! Это ведь больной человек!" О физической или душевной болезни Бари Каримовича идет речь, артист не уточнил.

Алибасов отрицает, что эта странная история была постановкой. "Я лежал семь дней в реанимации в коме! И жена Лида все это время с девяти утра до девяти вечера держала меня за руку, потому что врач предупредил: "Он может не выйти из комы. Надо, чтобы у него в руке было что-то живое". Плюньте в лицо тем, кто считает это пиаром. Эти слухи идиоты распускают", – заверил он ранее корреспондента "Дни.ру".

Автор: 1 августа 2019, 11:58
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