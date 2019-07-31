"Я с ней не общаюсь!": Алибасов плюнул в лицо родившей любовнице

С Еленой Уронич Бари познакомился еще в начале 80-х в Саратове, где работал вместе с "Интегралом". Вскоре после встречи девушка поняла, что беременна. Но легкомысленный Алибасов не торопился регистрировать с ней отношения и укатил в Москву. А с Уронич он не знается по сей день.
"Я ее уже не видел много лет, мы не общаемся, – цитирует Бари Sobesednik. – Даже не знаю, в каких условиях она живет. Не имею никакого представления. У нее есть сын, который обязан содержать свою маму. Он небедный человек, вот пусть и помогает".
Фактически он плюнул в лицо матери своего 34-летнего сына. Да и вряд ли могло быть иначе, когда сегодня рядом с Бари Каримовичем есть другая прелестница – 80-летняя нимфа Лидия Федосеева-Шукшина. Они даже думают о совместном ребенке – мол, чем мы хуже Пугачевой, Киркорова, Лазарева?!
"У меня в штанах как встало все, так и стоит, не падает,– сообщил интимные подробности жизни Лидей Федосеевой-Шукшиной продюсер. – С сексом у меня никаких проблем не было никогда. Наверное, потому что "Крот" я пил ртом, а не членом. Он как исправно всю жизнь работал, так и работает".
Супруга Бари Каримовича, правда, в последнее время все чаще появляется в инвалидном кресле, но это, очевидно, не мешает им миловаться в спальне и дарить другу фантастический оргазм. "Я ж хочу всего одну / Завести себе жену! / Нешто я в интимном смысле / И одну не потяну?" – уверял Царь в филатовском "Сказе о Федоте-стрельце". И эти слова вполне могут стать девизом для 72-летнего Алибасова.
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