Рудковская восхитила Литвинову роскошным завтраком
Яна Рудковская показала подписчикам шикарную, как обычно, сервировку своего утреннего приема пищи. Супруга Евгения Плющенко рассказывает фолловерам, чем и как она завтракает. На фотографии можно увидеть различные фрукты, смузи, чай и сладости в красивой сервировке. Середину стола также украшает роскошный букет цветов.
"Соскучились по моим завтракам ?) Разбираю много материала из Парижа,коллекции и образы которые понравились больше всего кроме тех, что я выкладывала и те, что действительно произвели эффект wow!", - подписала фотографию продюсер (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Яне Рудковской пришлось сделать перерыв в публикациях из-за поездки в Париж. В столице Франции проходила Неделя моды, которую супруга Евгения Плющенко никак не могла пропустить. Продюсер не только посещала модные показы, но и прогулялась по парижским бутикам – судя по всему, с пользой для своего гардероба.
Напомним, в последнее время звездная чета подвергается нападкам критиков – Яну Рудковскую и Евгения Плющенко обвиняют в хвастовстве. началось все с поста продюсера, которая рассказала подписчикам, что поменяла черный люксовый автомобиль на белый. Позже Плющенко показал две дорогие машины, спрашивая у фолловеров, на какой из них ему ехать. На пару обрушился шквал возмущения. Фигурист пытался объяснить подписчикам, что все заработал честным и тяжелым трудом. Кроме того, он с супругой являются представителями известного автомобильного бренда в России.
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