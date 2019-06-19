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Яну Рудковскую разнесли за корону на голове

Яна Рудковская. Фото: www.globallookpress.com
На канале Tatler Russia на YouTube вышел новый выпуск. Он посвящен Яне Рудковской, вернее тому, что находится на ее рабочем столе.
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В передачи было сказано много откровенного. Продюсер слушает всю музыку, находящуюся в топе. "Чтобы мне понравиться, это надо заслужить. Мне хочется, чтобы человек не из-за трех песен на себя корону вешал", – высказалась Рудковская.

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Яна показала свой огромный калькулятор и назвала его машиной по подсчету денежных средств. "Почему большой? Потому что очень приятно нажимать нули на большом экране", – поделилась знаменитость.

Под видео подписчики, как всегда, начали атаковать звезду. "Тема не раскрыта. Она же почти ни о чем со стола не рассказала", "Вот вроде и ничего не услышала плохого, но после просмотра хочется помыться", "Умоляю, только не Рудковская", – негодовали активные пользователи сети.

"Неприятная женщина эта баба Яна", – утверждает фанатка шоу.

Некоторые обратили внимание на то, что светская львица немного шепелявит. "Это же неприлично – так разговаривать", – возмущался критик.

Нашлись и те, кто отнесся к продюсеру с любовью и уважением. "А мне нравится Яна. Работящая женщина, да она может позволить считать нули", – подытожила поклонница. 

Автор: Екатерина Плискина19 июня 2019, 20:03
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