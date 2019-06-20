Яну Рудковскую заклевали за показуху
На фотографии продюсер стоит в наряде нюдового цвета от Dior на фоне белого Porsche Panamera. Она рассказывает, что поменяла свою черную "ласточку" на новую. "Лето в самом разгаре", – отметила знаменитость.
Поклонники снимок не одобрили. Многие обвинили Рудковскую в хвастовстве. "Для кого эти посты? Для простого народа? Так это никому неинтересно. Более того, большинство раздражает показушность!", "Очень Вы странная. Зачем нам нужны Ваши машины?", "Одна показуха, фиглярство, хвастовство. Неинтересно это видеть каждый день", – возмутились активные пользователи Сети. "Как надоела эта хвастливая дрянь!" – взорвался критик.
Некоторые решили не оскорблять Яну открыто и нашли более лояльный способ. Как сообщает URA.ru, Завистники кольнули звезду с помощью иронии.
"А на номера нормальные денег не хватило?" – попытался задеть ее язвительный подписчик.
Конечно, нашлись и те, кто искренне порадовался за продюсера: "Поздравляю, очень хорошая покупка. Наслаждайтесь по полной, максимум адреналина!", "Смотрю на Вас и восхищаюсь", "Шикарной женщине – шикарную машинку!"
Телеведущий обратился к пользователям Сети
Подписчики высказали свои недовольства в адрес продюсера
Детали нашумевшего скандала
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