"Я собирал бутылки": Плющенко сделал откровенное признание
Евгению Плющенко пришлось объясняться в поклонниками за свой недавний пост в Instagram. Фотография фигуриста с двумя автомобилями "Порше" стоимостью в несколько миллионов каждый вызвала недоумение у подписчиков. Спортсмен не понял причину такой реакции – ведь он заработал все честным и тяжелым трудом.
"Все что я имею, я заработал своим здоровьем и своим трудом! Я не отжал, не украл, заплатил все налоги государству. Я 21 год катаюсь в шоу по всему миру!.. Четыре олимпийские медали и остальные титулы -это не только слава, но и 16 операций и тяжелейшее восстановление, после которого я еще продолжаю кататься!", – оправдывает свой поступок фигурист.
Свои объяснения Евгений Плющенко разместил под новой фотографией – с теми же двумя машинами. Спортсмен отметил, что были и в его жизни тяжелые периоды нищеты, когда приходилось даже собирать пустые бутылки. В то же время, он может радоваться за тех, кто работает и добивается успеха.
Скандал в соцсети разразился после того, как Евгений Плющенко опубликовал снимок, где он позирует на фоне белого и черного "Порше". Спортсмен спрашивал у подписчиков совета – на какой "ласточке" ему ехать. Поклонники отреагировали совсем не так, как ожидал фигурист. "Понты как у подростков", – упрекнули Плющенко фанаты.
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