Стало известно о новом романе Плющенко
На первом месте у Саши Плющенко фигурное катание – звездные родители уверены, что сын станет олимпийским чемпионом. Однако и на амурные дела у юного дарования время находится. Недавно Гном Гномыч, как называют сына Рудковская с мужем, привел домой девушку. И с порога заявил матери, что это его невеста.
Насте, как и Саше, шесть лет. Они вместе занимаются в Академии фигурного катания Евгения Плющенко. Яна Рудковская называет их отношения "служебным романом". У продюсера два взрослых сына, рожденных в браке с бизнесменом Виктором Батуриным. Однако ни один из них до сих пор не знакомил мать со своей девушкой, что Яну весьма огорчает.
"А вот девочки моих старших сыновей еще ни разу не были у нас дома. Саша всех опередил, сказал мне: "Мама, Настя – моя невеста!" Это какой-то парадокс, когда ты ждешь, что девушку приведет в дом старший или средний сын, а тут привел младший", – приводит слова Рудковской "Комсомольская правда".
Сашу Плющенко в этом году решили не посылать в школу - пойдет, когда ему исполнится семь лет. А пока родители планируют индивидуальное обучение на дому. Яна и Евгений считают, что совмещать жесткий спортивный режим со школой физически невозможно.
"Но в школу он пойдет. Два-три раза в месяц будет там появляться, брать задания, сдавать контрольные, общаться со сверстниками. Никаких частных школ мы не рассматриваем, он будет ходить в обычную государственную школу рядом с академией, где тренируется", – сказала Рудковская.
Родители Саши Плющенко уверены, что в семье растет олимпийский чемпион. Этой весной их наследник на лонже сделал аксель в четыре с половиной оборота. Этот элемент не выполнял еще ни одни фигурист в мире. Саша мечтает показать свое достижение на соревнованиях.
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