Рудковскую в новой тусовке высмеяли за хвастовство и безвкусицу
Знаменитость открыла собственный аккаунт в Telegram, который назвала "Голубь мира". Первым делом Яна Рудковская похвасталась новым достижением. Продюсер попала в рейтинг самых популярных персон в российских СМИ. Она оказалась на 31-й строчке, уступив в том числе Ксении Собчак, Алле Пугачевой и Анастасии Волочковой.
"К слову за прошлый год, я дала всего 1 большое интервью,но тем не менее вошла в 30 -ку медиарейтинга по цитируемости и заняла почетное 29 место (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Хотя я не пою и не танцую, я не кандидат в президенты)Боюсь даже представить мою строчку в медиарейтинге если бы было все вышеперечисленное и в моем арсенале тоже", – похвасталась Рудковская.
Знаменитость тут же раскритиковали. Яне как человеку новому в Telegram опытные пользователи попытались объяснить, что в этой соцсети самореклама считается моветоном. Более того, посты Рудковской сравнили с "оголтелой" ретушью на фотографиях светских дам – мол, такая же безвкусица.
"Яна, мы уже поняли, что вы – супер, но разнообразьте контент. Гном Гномыча что ли выложите в домашней обстановке или Плющенко в вашем халате готовящим вам завтрак😸", – высмеял звезду аккаунт "Модные хроники Злой Киски".
Впрочем, Рудковская быстро нашлась с ответом. Продюсер заявила, что получила уникальную возможность писать о себе любимой и не собирается упускать этот шанс.
"Ну и сравнивать официальную статистику российского медиарейтинга с "фейстюном на лицах светских ****" – это совсем уже ДЕТСКИЙ Сад ,да и Плющенко в халате готовящий мне завтрак уже был представлен Константином Богомоловым в фильма на 10-летии Татлера , сорри , но я не люблю повторяться, дорогуша", – набросилась на оппонента взбешенная Яна Рудковская.
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