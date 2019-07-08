Цветущая вдова резко помолодела после смерти Кобзона
Вдова Иосифа Кобзона рассказала автору и ведущей программы - певице Жасмин, что народный артист постоянно кому-то помогал, не отказывал ни в одной просьбе. Нелли Михайловна призналась, что поначалу ее страшно раздражало и обижало, что другие люди крадут время, которое супруги могли бы провести вместе.
Однако позже она поняла: в этом, возможно, миссия Иосифа Давыдовича на земле, артист просто не мог по-другому. Супруги прожили вместе 46 лет, в их отношениях были взлеты и падения. Когда Кобзон долго и тяжело болел, то находил в себе силы только благодаря стараниям жены – она всегда была рядом, рассказала в программе сестра певца.
"Он прошел свой земной круг очень достойно, красиво и мощно. Но такая судьба. Да, это была тяжелая болезнь. Было много проблем и тяжести. Это все забывается и остается ощущение глыбы и ледокола – ведь для меня он был самым лучшим человеком на свете", – призналась вдова Иосифа Кобзона.
После смерти народного артиста Нелли Михайловна взяла на себя руководство благотворительным фондом, учрежденным ее супругом незадолго до ухода из жизни. 68-летнюю вдову Иосифа Кобзона можно принять за ровесницу певицы Жасмин. Делала ли она пластические операции, неизвестно.
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