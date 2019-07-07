"Недалекого ума лошадь": Собчак разнесли за вопиющую безграмотность
В числе тех, кто разнес знаменитость за вопиющую безграмотность, оказалась и скандальный блогер Лена Миро. По этому поводу она резко высказалась в своем Telegram-канале.
"Внимательные подписчики обнаружили целых восемь ошибок в семи предложениях, написанных Ксенией Собчак. В коротком посте Собчак пропустила и поставила лишние запятые, а слово "агентство" написала без первой буквы "т". Нет, ну а чего удивляться, если она и в самом деле недалекого ума лошадь?" – обрушилась с критикой на звезду светский обозреватель.
В свою очередь поклонники телеведущей отметили, что она не в первый раз пишет слова с ошибками. Они были поражены тому, что Ксения Собчак, окончившая МГИМО. "…Может, не она пишет? Будем надеяться", – высказался один из фолловеров светской львицы.
На пост Ксении знаменитости обратил внимание и Telegram-канал "Планерка". "Легко определить, когда Ксения Собчак пишет свои посты сама. Орфография и пунктуация курят в сторонке. Про правильность пробелов вообще молчим", – отметили авторы. Ксения Собчак не стала отвечать на замечания.
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