Дана Борисова удалила лишнюю кожу
В своем Instagram-аккаунте звезда опубликовала видео процедуры. В процессе нее применяется особая методика, при которой не требуется хирургического вмешательства.
Чтобы стать красивее и моложе, Дана Борисова выложила 17 000 рублей. "В последнее время в своих комментариях вы часто спрашиваете, как избежать появления морщин под глазами и сделать взгляд отдохнувшим и открытым. Специальный лазер абсолютно безболезненно убирает лишнюю кожу вокруг глаз, через два три дня начинается шелушение, и результат просто "вау"", – поделилась 43-летняя Дана Борисова.
Подписчики осыпали знаменитость комплиментами. "Дана, ты просто супер. Молодец, так держать. Всегда на высоте. Возраст тебя не возьмет", "Дан, ты и так красавица", "Дана неотразимая, обворожительная, прекрасная, прелестная, привлекательная, просто загляденье", – высказались фолловеры ведущей.
Процедуру звезда провела несколько дней назад. После этого Дана Борисова отправилась в Сочи, где посетила день рождения председателя Правления Национального Антинаркотическго союза Никиты Лушников. Как писали "Дни.ру", в свое время он помог Дане Борисовой избавиться от зависимости.
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