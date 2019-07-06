"Все трудно и не в радость": жизнь Божены Рынской потеряла смысл после кончины мужа
По словам Миро, она очень тепло отношусь к людям, которые умеют любить. "Божена Рынска потеряла любимого мужа. Знаю, чем она живет – не бедствует, конечно, но и жизни бы будто нет", – написала она в своем микроблоге в "ЖЖ".
Лена Миро отметила, что в такой страшной ситуации обычные дела становятся неподъемными, ничего не хочется и ни в чем нет смысла. "Вроде, ничего же страшного в бытовой суете? Но без любимого – все тошно, все трудно и все не в радость. Я не знаю, как можно так жить", – заявила блогер.
При этом Миро добавила, что кто-то скажет, что не случилось ничего страшного. "Но вы представьте, что у вас оторвали что-то важное – то, к чему вы привыкли, в чем находили силы и смысл жить дальше. Печально все это. До слез жалко Божену", – высказалась обозреватель.
По словам Миро, такое горе может произойти с любым человеком. "И лучше бы, вроде, ни к кому душой не привязываться, чтобы потом так горько не ощущать потерю", – заключила блогер.
Напомним, Игорь Малашенко был найден мертвым в Испании. Мужу Божены Рынской было 64 года. Известно, что он долго страдал от тяжелой клинической депрессии. Божена Рынска до сих пор не может смириться с потерей.
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