"Я не дам, чтобы любовь вскружила голову": Рудковская о романе Плющенко

Яна Рудковская прокомментировала информацию о романтических отношениях своего сына. Музыкальный продюсер ясно дала понять, что пока не желает становиться бабушкой, зато готова еще родить.

У младшего сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александра, которого все ласково называют Гном Гномычем, первое романтическое увлечение. Знакомство произошло на катке, девочка тоже занимается фигурным катанием. Теперь парочка проводит время не только на льду. По словам Яны Рудковской, девочка вместе с мамой каждый выходной приезжают к ним в гости, дети играют и общаются.

Однако у музыкального продюсера все разграничено: дружба – отдельно, спорт – отдельно. "Поверьте, я не дам, чтобы любовь вскружила голову. Не думаю, что он может пожертвовать спортом ради чувств", – отметила Яна Рудковская. Впрочем, по ее словам, все ее наследники не "маменькины сынки".

"Они делают так, как считают нужным, но, конечно, ко мне прислушиваются. А все потому, что я с ними дружу. Они делятся со мной самым сокровенным. Доверяют тайны, советуются. Даже показывают фотографии своих девушек", – похвасталась продюсер, имея в виду старших сыновей Андрея и Николая.

Впрочем, Рудковская выразила надежду, что ее невестки будут "другими", и отметила, что сыновьям следует думать об учебе: один хочет в МГУ, второй – в МГИМО. "Любовь может и подождать. К тому же перспектива стать бабушкой мне пока совсем не нравится. Надеюсь, это не скоро случится. Пока что я хочу стать мамой еще один раз", – цитирует звездного продюсера "Собеседник".

Яна Рудковская призналась, что боится за младшего отпрыска. "Я боюсь, чтобы Сашенька не испортился. Мы его порой даже специально придерживаем, чтобы крыша не слетела. Сегодня Ксюша Собчак у меня спросила: "Почему ты без Гном Гномыча?" А он никуда не ходит – только на тренировки. Хотя у меня столько просьб по нему – все его хотят. А кто будет тренироваться? Нам нужно, чтобы ребенок защищал честь страны на Олимпийских играх", – заявила Яна Рудковская.