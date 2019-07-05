43-летняя Тина Канделаки заговорила о пластической операции
Телеведущая высказалась на тему красоты. Она считает, что в хирургическом способе поддержания молодости нет ничего предосудительного.
Тина Канделаки заявила, что планирует сделать пластическую операцию. По ее словам, это произойдет, когда другие способы уже не будут эффективны. При этом телезвезда отметила, что пока к пластической хирургии не прибегала, сообщает Passion.ru.
Тина Канделаки тщательно следит за своей внешностью. Знаменитость, помимо использования кремов, масок и сывороток, делает фракционное омоложение лица, шеи и зоны декольте. Кроме того, она прибегает к таким процедурам, как химические пилинги, инъекции красоты и плацентотерапия. "Из аппаратных процедур люблю фракционное лазерное омоложение лица, шеи и зоны декольте", – призналась журналистка.
Вместе с тем Тина Канделаки уверена, что "красота начинается в голове". Что касается питания, то, по словам Тины Канделаки, она себе не отказывает во вкусном. Ее меню состоит из блюд, в которых много зелени, рыбы, киноа и других полезных ингредиентов.
Следит Тина Канделаки и за фигурой. "Мне вполне удается преодолевать лень и регулярно приходить в зал. Я дисциплинированно выполняю программу, которая учитывает состав тела и мою работоспособность", – поделилась телеведущая.
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