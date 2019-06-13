"Главное крестик на шее": Канделаки заплевали из-за фото в белье

В личном Instagram знаменитость опубликовала свежий пост. Тина Канделаки рекламировала косметику для мужчин.
Звезда предлагала сильной половине человечества использовать патчи с углем бамбука, крем для контура глаз, тканевые маски и клеточную воду для замедления процессов старения. Также Тина Канделаки призвала подписчиков назвать еще какие-нибудь чудодейственные средства.
Меж тем интернет-обывателей мужская косметика мало заинтересовала. Им больше понравилось обсуждать снимок, который теледива прикрепила к посту. Тина Канделаки позирует в джинсах и топе, который очень напоминает нижнее белье.
Вид знаменитости показался поклонникам вызывающим. Кто-то даже отметил, что теледива специально прикрепила провокационное фото, мол, Тина Канделаки хотела привлечь внимание целевой аудитории.
"Сколько вы взяли за эту рекламу для мужчин? Что вас раздели до нижнего белья...."(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) , "А че не сразу голая ? Мда, позор всем женщинам", "Тина конечно это очень красиво, но не таким образом . Вы умная и красивая женщина так оголятся по моему ни к чему 🌺🌷🌹", "Ничего шикарного. Нуль-нуль. Почему-то неловко за нее", "Бабушка молодится!)", "Главное крестик на шее", "Не привычный образ для Тины, пошловато как-то", – плевались, говоря о Тине Канделаки подписчики.
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