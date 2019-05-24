Получившая миллионы Канделаки расскажет о съемках в порно
Теледива в составе группы профессионалов расскажет зрителям о людях из порноиндустрии. В центре повествования актер и актриса, снимающиеся в клубничке.
Название проекта Тина Канделаки не раскрывает. По словам телеведущей и продюсера, в истории взаимоотношений порноактеров ее привлек контраст между профессией героев и глубиной, искренностью чувств, которые они испытывают друг к другу". Более подробные детали сюжета также пока неизвестны.
Производством сериала занимается компания Goose Goose Films. Организация уже сотрудничала с Тиной Канделаки – вместе они выпустили многосерийную картину о футболе "Большая игра".
Для сервиса Amediateka сериал о порноактерах станет первым оригинальным проектом, о котором стало известно. На производство пилотных серий уже выделено два миллиона рублей.
О том, что собирается выпускать собственные сериалы, Amediateka заявляла еще в 2018 году. Для сотрудничества рассматривались многие известные продюсеры. Об этом сообщает газета "Ведомости".
Отметим, что Тина Канделаки занята не только производством сериалов и работой на "Матч-ТВ", теледива активно борется с проблемами экологии. В своих соцсетях она призывает внимательнее относиться к природе.
"Если мы не научимся беречь мир вокруг… наши потомки попадут в техногенную антиутопию, где все, что им останется, будет борьбой за выживание", – недавно написала Тина Канделаки в Instagram.
Такова воля актрисы
Ролями наследницы артист не гордится
Наследнице певицы исполнился год
Причиной стало резкое похудение артиста
Популярные темы форума
Проститутки, самые честные женщины! Заплатил, получил. Ни нервов, ни головной боли, ни сцен и женитьб-разводов.
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
Как вам Евровидение 2019?
Во всем виноваты евреи!
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Сосед гей
Первый размер груди
Мой муж гинеколог
Боюсь одиночества
Очень хочу мальчика
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
Муж изменят с племянником
15-летняя сестра не знает от кого беременна
Хочу вернуть старые отношения
Почему во всей стране нет работы ,люди работают за 15000 руб.,
Любовник младше на 10 лет
У него нет высшего образования
Друг заделал ребенка
Важна ли внешность для мужчины?
Никогда не видел голой девушки в живую
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
Занимает и не возвращает
Шкивает из стороны в сторону...
Подарил ужасную машину
Коллеги-ворье и убийцы
Если он резко перестал писать
Постоянно устраивает скандалы
Муж трансвестит
Орифлеймь