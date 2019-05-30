"А попроще продукты есть?": Канделаки взбесила народ дорогущей диетой
В честь Дня здорового пищеварения звезда решила поделиться с подписчиками своей диетой. Телеведущая отказалась от рафинированных продуктов, сахара и глютена, стала употреблять больше свежих овощей и фруктов.
Тина Канделаки выложила фото без макияжа, где она в спортивной одежде ест одно из "секретных блюд". По мнению знаменитости, похудеть может каждый. Она посоветовала, как нужно питаться.
"Котлеты микс из красной и белой рыбы с кенийской фасолью и отварного киноа со специями и кунжутом", "Королевские гребешки со спаржей и пастой "ракушки", приправленной пармезаном", "Стейк семги с брюссельской капустой и спаржей, запеченной на гриле", – рекомендовала знаменитость. "Подтверждаю: счастье прилагается!" – заключила она.
Гастрономические предпочтения ведущей взбесили россиян. Поклонники напомнили звезде, что большинство не пробовало и половины продуктов из списка Тины Канделаки.
"Я как слесарь Иванов жду бюджетное меню здоровой пищи. Спасибо!", "Да, еще омары, красная и черная икра, тунец", "Нам с таким набором продуктов не потянуть по зарплате", "А попроще продукты есть?", "Тина, прямо перебор. На Вас же обычные люди подписаны", "Россиянам на "Ролтон" денег уже не хватает, а Вы показываете котлеты из красной рыбы", – прокомментировали пост Тины Канделаки интернет-пользователи. Телеведущая на критику пока не отреагировала.
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