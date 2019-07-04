"Тело богини": Нюша поразила подтянутой фигурой
Певице Нюше после рождения ребенка никак не удавалось сбросить набранные за время беременности килограммы. Звезде мешала любовь к сладкому. Нюша оправдывалась перед поклонниками, утверждая, что работает над собой – те в ответ писали негативные комментарии.
Однако в конце концов артистка собралась и одержала победу над собой. Результат фанатов удивил и порадовал. Как выяснилось, сидя дома с ребенком, певица Нюша начала заниматься йогой, а позднее перешла на более тяжелые нагрузки. Результатами работы над собой артситка не могла не похвастаться – в Instagram появился снимок в купальнике.
"Влюблена в лето", – подписала фото певица Нюша, отдыхающая сейчас на берегу моря. Подписчики в восхищении – они восторгаются тем, как похудела звезда, хотя стала мамой всего 7 месяцев назад. "Такая шикарная фигура после рождения принцессы... Тело богини", – пишут комментаторы.
Но и злопыхатели, конечно, не дремлют. Некоторым пользователям показалось, что их вводят в заблуждение. "Фигура обычная, а вот без макияжа не советую из дома выходить", – пишет один из критиков. Другой настаивает, что последние снимки отредактированы – иначе, утверждает подписчик, певица Нюша не выглядела бы так спустя короткое время послед родов.
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