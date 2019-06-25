"Невероятная": народ обомлел от домашнего фото певицы Нюши

Знаменитость поделилась с поклонниками в Instagram пикантным снимком. Певица Нюша сделала его в ванной.

На фотографии исполнительница позирует в домашнем костюмчике – сером топе и шортах. Пользователи соцсети пришли в восторг от внешнего вида певицы Нюши.

Фолловеры отметили, что фигура артистки после родов стала еще более соблазнительной – бедра расширились, а грудь увеличилась. Понравилось подписчикам и отсутствие макияжа. Они по достоинству оценили естественную красоту звезды.

"Фигура – отпад. Без макияжа уютная, домашняя", "Красавица, волосы шикарные", "Очень красивая", "Львица, тигрица", "Ню, ты в такой потрясающей форме!" – рассыпались в комплиментах певице Нюше поклонники.

Отметим, что в последнее время исполнительница стала публиковать довольно пикантные кадры. Ранее певица Нюша сфотографировалась в эротическом нижнем белье на кровати. При этом тела почти не видно – оно закрыто волосами.

Тот снимок многие раскритиковали. Фолловеры посчитали, что он слишком дерзкий, и замужней даме не стоит выкладывать подобные фото.