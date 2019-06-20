"Остановись!": раздетую Нюшу пристыдили за вульгарное поведение
На фото звезда запечатлена в сексуальном нижнем белье. При этом тело исполнительницы полностью разглядеть невозможно, поскольку певица Нюша закрыла его большую часть длинными волосами.
"Позднее утро – это, конечно, редкость, даже роскошь, в моей жизни) Но, я думаю, стоит иногда себя побаловать. А как вы можете пошалить с утра)?" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), – подписала фотографию знаменитость.
Некоторые поклонники пришли в восторг от сексуального кадра певицы Нюши. Они подчеркнули, что молодая мама великолепно выглядит, передает "Экспресс-газета". Отметился в комментариях и супруг артистки Игорь Сивов. Он поставил огненные эмодзи.
Мужчины – поклонники певицы Нюши поинтересовались, как он относится к тому, что супруга выкладывает подобные эротические снимки. А некоторые пользователи соцсети откровенно пристыдили исполнительницу за, по их мнению, вульгарное поведение.
"Нюша остановись! Выкладывать такие фотки на грани пошлости! Я уважаю тебя, как трудолюбивую, талантливую, но твои фото порой вызывают недоумение. Не стоит так явно выражать свою сексуальность, ты должна быть примером целомудрия для наших детей, а здесь полный разврат. Такое фото должно быть не на общее обозрение, а для домашнего просмотра вашего мужа", – написала одна из фолловеров певицы Нюши.
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