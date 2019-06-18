Нюша получила под дых за откровенное фото
На фото девушка лежит на кровати в черном кружевном белье и белой мужской рубашке. Она посвятила этот снимок вопросу приведения себя в форму после родов. "Несмотря на то что выступать я начала практически сразу, понадобилось время и много работы над собой, чтобы вернуться к привычной форме", – рассказала Нюша.
Знаменитость отметила, что во время беременности наблюдала удивительные изменения своего тела и никогда их не стеснялась. "Внутри всегда чувствовала себя окрыленной", – поделилась она.
Нюша не спешила меняться в первые две недели. Звезда потихоньку вводила специальное питание и спортивные упражнения в свой режим.
Снимок многим показался довольно провокационным. "Скромнее нужно быть, раз ты стала мамой", "Не слишком – такое фото?" – напали на артистку критики.
"Новый лозунг: "Стала матерью – надень паранджу!" – пошутила одна из поклонниц.
Несмотря на отрицательные комментарии, большинству фото все-таки понравилось. "Шикарно выглядишь! Красавица!", "Молодец, приятно смотреть на счастливую девушку", "После родов стала еще прекраснее", – похвалили кумира фанаты.
"Устал от такой узнаваемости", – поделился артист
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