"Зачем такой огромный силикон?!": россияне распекли вывалившую грудь дочь Крутого

Виктория сфотографировалась в белом платье, подчеркнувшем ее огромную грудь. Подписчики стали спорить о том, натуральна ли красота дочери Игоря Крутого.
Некоторые пристыдили девушку за слишком откровенные снимки. Мол, должно быть стыдно и перед мужем, и перед знаменитым отцом: "Грудь вываливается! Не стыдно перед отцом?", "Трясет "бидонами" на каждом углу!", "Зачем такой большой силикон?", "Сама маленькая, а грудь огромная!"
Другие пришли к выводу, что дочь композитора выглядит восхитительно. Поклонники завалили ее комплиментами.
Как писали "Дни.ру", Виктория Крутая – дочь второй жены Игоря Крутого. Композитор воспитывал девочку с четырех лет и дал свою фамилию. Окончив нью-йоркскую драматическую школу, та приехала в Россию, чтобы пройти курсы телеведущих в "Останкино".
Вскоре она встретила американского диджея Сержа Деванта. С этого и началась музыкальная карьера Виктории. В 2011 году дочь Крутого выпустила сингл "Убегу" и клип на него. Песня стала хитом.
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