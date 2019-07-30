Высоцкая покорила стильным фото в тапках

Юлия Высоцкая притомилась, собирая яблоки, и присела отдохнуть на крыльцо деревянного дома. Рядом с актрисой – корзина с плодами и белая собачка. Супруга Андрея Кончаловского одета в домашние спортивные штаны и футболку, на плечах – джинсовая куртка, на ногах – тапки.
Такой образ актрисы фанатам непривычен, хотя они видели многое. Как ни удивительно, критиковать Высоцкую поклонники не стали и даже похвалили: "Невероятно стильное фото! Вы идеальны в своем вкусе! Восхитительна всегда!"
В начале месяца фото 45-летней Юлии Высоцкой украсило обложку женского журнала "Домашний очаг". На снимке артистка предстала облаченной в пиджак, надетый на голое тело. Образ завершили ювелирные украшения и модная укладка.
"Хорошее начало недели, – отметила довольная проделанной работой Юлия Высоцкая, разместив фотографию в Instagram. – #Съемка была веселой, легкой, стремительной". Подписчики пришли в восторг и рассыпались в комплиментах.
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