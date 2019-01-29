Высоцкая и Кончаловский расстались сразу после венчания

В конце января стало известно о том, что актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский обвенчались. Сейчас появились новые подробности священного таинства.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались на 21-м году совместной жизни. Таинство прошло 20 января в Троицком соборе Псковского кремля. По словам Андрея Кончаловского, храм был выбран неслучайно: "Этот собор – исключительное место", – сообщил он журналистам. Венчал пару митрополит Псковский и Порховский Тихон. Гостей было немного – только самые близкие.

Столь знаменательное событие стало сенсацией для общественности и некоторых родственников супругов. Внебрачная дочь Андрея Кончаловского от актрисы Ирины Бразговки узнала о венчании благодаря Сети. "Мы хорошо общаемся, но он мне ничего не сказал. Наверное, это все-таки их с Юлией личное дело. Первое, о чем подумала, увидев новости: как здорово, что событие произошло в такой потрясающе красивой обстановке!" – высказалась Дарья.

Из всех детей Андрея Кончаловского в храме присутствовал только сын от Юлии Высоцкой Петр. "Он стоял чуть поодаль от остальных, просил случайных свидетелей не делать снимки. Венчание продолжалось около 40 минут, в самом конце Юлия даже прослезилась", – рассказал репортерам очевидец.

Как сообщает StarHit, режиссер и актриса на разных машинах подъехали вплотную к крыльцу. Опоздал лишь брат Кончаловского Никита Михалков. Он прибыл на место, когда церемония уже шла. Интересно, что Юлия и Андрей расстались сразу после совершения таинства. Вначале собор покинула Высоцкая, на ходу накидывая куртку и прячась от камер, а затем ее муж, который недолго общался с гостями.