"Жуть!": изменившаяся Высоцкая шокировала своим видом

"Доброй ночи всем неспящим..." – написала Юлия Высоцкая в своем аккаунте в популярной социальной сети. Публикацию артистка сопроводила фотографией, на которой сняла себя крупным планом. Она применила фильтр на снимок, отчего тот приобрел холодный голубой цвет с различными оттенками. В результате кожа Высоцкой словно покрылась пузырями и пятнами.
Этот эффект многим подписчикам категорически не понравился. "Как-то очень страшно смотреть на это фото", "Наверное была какая-то цель сделать это фото и выставить его..,,, Вообще-то это фото – жуть! Слов нет, мыслей много по этому поводу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень страшно получилось! Не надо так себя портить, еще и на ночь!", "Странное фото", "Ппц просто, это чтобы снились кошмары", – распричитались некоторые пользователи Сети.
Другие похвалили Юлию Высоцкую за оригинальность и смелость, пожелали ей доброй ночи. Вскоре артистка опубликовала еще один снимок. Он сделан в реалистичном виде, без фильтров и искажений цвета. В кадре артистка широко улыбается. Она предпочла никак не подписывать публикацию, ограничившись лишь хештэгами: "#проснуласьулыбнулась #дайтекофе#сразуговорюда".
Теперь подписчики гадают, какой мотив двигал Юлией Высоцкой на публикацию того ночного подозрительного, по их мнению, кадра. Некоторые фанаты даже предположили, что у артистки не все ладится в личной жизни.
Популярные темы форума
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Как Пугачева так похудела?
Что такое чистая любовь?
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Кому на Руси жить хорошо?
Почему изменяем своим супругам?..
хоть бы войны не было!
Секс раз в день но мне мало
Бузова блондинка или брюнетка?
Мне 35 и у меня не было секса
девушку убили на детской площадке
Кабачки, чеснок это отрава, химия
Не говорит что любит
Насилие в семье
раньше я хотела стать богатой!
Болит зуб мудрости
О "Мавроди"и нашего времени.
Смертная казнь в России
He вeзёт
Отдых без детей
Задержка 3 недели
Деятели ккльтуры и спорта ходатайствуют об освобождении вора в законе Шишкана, потому что он поддерживал юных футболистов и ветеранов футбола, а также был меценатом. Почему они не задаются вопросом откуда деньги у вора в законе?
Подорожают тортики и шоколадки
Откуда вы?
Ризо и Оболенская?
Алименты не заплатил, значит все???
Как похудеть за 5 дней
Исполнение желания
Отношения