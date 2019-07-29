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"Жуть!": изменившаяся Высоцкая шокировала своим видом

Юлия Высоцкая. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая пожелала спокойной ночи своим подписчикам в Instagram. Однако вид популярной артистки буквально напугал многих фанатов.
прочитано 302 раза

"Доброй ночи всем неспящим..." – написала Юлия Высоцкая в своем аккаунте в популярной социальной сети. Публикацию артистка сопроводила фотографией, на которой сняла себя крупным планом. Она применила фильтр на снимок, отчего тот приобрел холодный голубой цвет с различными оттенками. В результате кожа Высоцкой словно покрылась пузырями и пятнами.

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Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

Этот эффект многим подписчикам категорически не понравился. "Как-то очень страшно смотреть на это фото", "Наверное была какая-то цель сделать это фото и выставить его..,,, Вообще-то это фото – жуть! Слов нет, мыслей много по этому поводу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень страшно получилось! Не надо так себя портить, еще и на ночь!", "Странное фото", "Ппц просто, это чтобы снились кошмары", – распричитались некоторые пользователи Сети.

Другие похвалили Юлию Высоцкую за оригинальность и смелость, пожелали ей доброй ночи. Вскоре артистка опубликовала еще один снимок. Он сделан в реалистичном виде, без фильтров и искажений цвета. В кадре артистка широко улыбается. Она предпочла никак не подписывать публикацию, ограничившись лишь хештэгами: "#проснуласьулыбнулась #дайтекофе#сразуговорюда".

Теперь подписчики гадают, какой мотив двигал Юлией Высоцкой на публикацию того ночного подозрительного, по их мнению, кадра. Некоторые фанаты даже предположили, что у артистки не все ладится в личной жизни.

Автор: 29 июля 2019, 13:54
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