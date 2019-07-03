"Зачем спать со стариком?": Сябитова рассказала о плюсах гостевого брака

Роза Сябитова не осуждает женщин за 40, которые выходят замуж за ровесников. Однако сама телеведущая не собирается "спать со стариком", поэтому выбрала гостевой брак.

Роза Сябитова говорила, что после 40 лет у женщин мало шансов на замужество. Свою точку зрения она не изменила и сегодня. Дамы хотят выйти за умного, богатого, здорового мужчину из хорошей семьи. А мужчины – жениться на молодой, красивой, образованной и воспитанной.

"Для них главное требование – возраст. Зачем 30-летнему мужчине жениться на ровеснице? Ведь тогда через десять лет он будет спать с 40-летней. А если выберет партнершу моложе себя, то и через десять лет рядом с ним будет молодая женщина", – рассудила сваха.

Сябитову часто спрашивают, почему она не выходит замуж. Телеведущая уверена: в ее возрасте, несмотря на цветущий вид, надо не замуж собираться, а наслаждаться жизнью.

Семья как ячейка общества – это для государства. В основу семьи закладываются совместно нажитое имущество и дети. Я объединять имущество не буду, детей рожать не буду – я не сумасшедшая,

– заявила она в интервью порталу Teleprogramma.pro.



Каждый сам кузнец своего счастья, подчеркнула Роза Сябитова. Сваха призналась, что свое счастье нашла в отношениях более свободных. Она выбрала гостевой брак – встречается с бизнесменом Ренатом.

Назвала Роза Сябитова и плюсы таких отношений. Во-первых, по ее словам, не надо ни под кого подстраиваться. Во-вторых, она не хочет спать со стариком, который все время будет болеть.

Впрочем, с молодыми другая проблема: к ним нельзя привыкать, ведь они рано или поздно уходят к тем, кто еще моложе. Что касается секса – в зрелом возрасте для него больше свободного времени и возможностей, подытожила телеведущая.