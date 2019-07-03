"Зачем спать со стариком?": Сябитова рассказала о плюсах гостевого брака
Роза Сябитова говорила, что после 40 лет у женщин мало шансов на замужество. Свою точку зрения она не изменила и сегодня. Дамы хотят выйти за умного, богатого, здорового мужчину из хорошей семьи. А мужчины – жениться на молодой, красивой, образованной и воспитанной.
"Для них главное требование – возраст. Зачем 30-летнему мужчине жениться на ровеснице? Ведь тогда через десять лет он будет спать с 40-летней. А если выберет партнершу моложе себя, то и через десять лет рядом с ним будет молодая женщина", – рассудила сваха.
Сябитову часто спрашивают, почему она не выходит замуж. Телеведущая уверена: в ее возрасте, несмотря на цветущий вид, надо не замуж собираться, а наслаждаться жизнью.
Семья как ячейка общества – это для государства. В основу семьи закладываются совместно нажитое имущество и дети. Я объединять имущество не буду, детей рожать не буду – я не сумасшедшая,
– заявила она в интервью порталу Teleprogramma.pro.
Каждый сам кузнец своего счастья, подчеркнула Роза Сябитова. Сваха призналась, что свое счастье нашла в отношениях более свободных. Она выбрала гостевой брак – встречается с бизнесменом Ренатом.
Назвала Роза Сябитова и плюсы таких отношений. Во-первых, по ее словам, не надо ни под кого подстраиваться. Во-вторых, она не хочет спать со стариком, который все время будет болеть.
Впрочем, с молодыми другая проблема: к ним нельзя привыкать, ведь они рано или поздно уходят к тем, кто еще моложе. Что касается секса – в зрелом возрасте для него больше свободного времени и возможностей, подытожила телеведущая.
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