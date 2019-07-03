Пышная грудь Канделаки свела народ с ума
Тина Канделаки показала поклонникам, как она расслабляется после трудового дня. На снимках телеведущая, облаченная в красный комбинезон, отдыхает на диване. На столике перед ней – блюда с любимыми кушаньями.
Но вовсе не изыски грузинской кухни привлекли внимание подписчиков. Откровенное декольте костюма Тины Канделаки оставило мало простора воображению. Поклонников такое зрелище привело в восторг.
"Очень сексуальная", "Совсем не пошло", "Даже девушкам трудно не реагировать. Тина – огонь", – признали комментаторы.
Недавно в Instagram Тины Канделаки появился снимок, на котором теледива позирует в джинсах и топе, похожем на нижнее белье. Вид знаменитости показался поклонникам вызывающим. Они решили, что ведущая, рекламирующая в посте мужскую косметику, прикрепила провокационное фото, чтобы привлечь внимание целевой аудитории.
Ранее Тина Канделаки возмутила подписчиков, поделившись секретом своей диеты. Гастрономические предпочтения телезвезды взбесили россиян. Поклонники напомнили ей, что большинство не пробовало и половины продуктов из этого списка.
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