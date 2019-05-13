Канделаки с роскошным декольте рассказала о серьезной проблеме
Журналистка напомнила подписчикам в Instagram о Дне экологического образования. Тина Канделаки рассказала о хрупком балансе в экосистеме, призвала беречь природу и отказаться от потребительского отношения к ней.
"Если мы не научимся беречь мир вокруг… наши потомки попадут в техногенную антиутопию, где все, что им останется, будет борьбой за выживание", – написала знаменитость в соцсети. При этом она опубликовала снимок, на котором предстала в томном образе, передает Пятый канал.
Тина Канделаки запечатлена на фоне дерева в черном платье с эффектным глубоким декольте. Звезда выбрала яркую помаду и лак для ногтей. "P.S. Фото для привлечения внимания к данной проблеме", – добавила под постом ведущая.
В комментариях поклонники решили, что Тина Канделаки сгущает краски и просто таким образом рекламирует косметические средства. Вместе с тем многим пользователям соцсети понравилось ее платье, подчеркивающее прекрасную фигуру.
Ранее Тина Канделаки порадовала поклонников весьма откровенными фотографиями с отдыха в Дубае. Подписчики признались, что вид подтянутой фигуры знойной брюнетки в бикини вызвал у них желание немедленно записаться в спортзал.
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