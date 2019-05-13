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Канделаки с роскошным декольте рассказала о серьезной проблеме

Тина Канделаки. Фото: www.globallookpress.com
43-летняя телеведущая решила привлечь внимание к проблеме экологии. Тина Канделаки сделала это весьма оригинальным образом.

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прочитано 1391 раз

Журналистка напомнила подписчикам в Instagram о Дне экологического образования. Тина Канделаки рассказала о хрупком балансе в экосистеме, призвала беречь природу и отказаться от потребительского отношения к ней.

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Канделаки завалила соцсеть откровенными фото

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Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

"Если мы не научимся беречь мир вокруг… наши потомки попадут в техногенную антиутопию, где все, что им останется, будет борьбой за выживание", – написала знаменитость в соцсети. При этом она опубликовала снимок, на котором предстала в томном образе, передает Пятый канал.

Тина Канделаки запечатлена на фоне дерева в черном платье с эффектным глубоким декольте. Звезда выбрала яркую помаду и лак для ногтей. "P.S. Фото для привлечения внимания к данной проблеме", – добавила под постом ведущая.

В комментариях поклонники решили, что Тина Канделаки сгущает краски и просто таким образом рекламирует косметические средства. Вместе с тем многим пользователям соцсети понравилось ее платье, подчеркивающее прекрасную фигуру.

Ранее Тина Канделаки порадовала поклонников весьма откровенными фотографиями с отдыха в Дубае. Подписчики признались, что вид подтянутой фигуры знойной брюнетки в бикини вызвал у них желание немедленно записаться в спортзал.

Автор: Валерия Нарская13 мая 2019, 13:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительные фото Тины Канделаки

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

т
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ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ МАДАМ.
т
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ЧТО ДЕЛАЕТ ОДНА В ЛЕСУ ДАМА С КРАСНОЙ ПОМАДОЙ И ГОЛЫМИ ПЛЕЧАМИ. ВИДИМО ШЛА СПАСАТЬ МИР
т
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СТОИТ ШАЛАВА У ПАНЕЛИ
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