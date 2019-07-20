"Будем есть креветки!": Киркоров и Бледанс зажгли на вечере с умирающими детьми

Эвелина Бледанс призналась, что появление Филиппа Киркорова в концертном зале стало для нее приятным сюрпризом. Она не сразу поверила своим глазам. "Я не думала, что ты здесь, мой дорогой. Боже, значит, будем есть креветки вечером!", – порадовалась актриса.
По словам звезды, Филипп Киркоров сидел до конца благотворительного мероприятия. "Как же я чувствовала твою поддержку, дорогой! Я запомню, каждое слово, которое ты сказал мне и во время концерта и после! Спасибо за твое доброе сердце! Где ты, там любовь!", – обратилась к нему телеведущая.
После концерта звезды провели вечер вместе. На записи, опубликованной в Instagram, они сидят за столом и поют песни. Многие пользователи отметили, что Филипп Киркоров и Эвелина Бледанс хорошо смотрятся вдвоем: "Получилась бы прекрасная пара, вы органично смотритесь", "Молодцы! Приятно посмотреть и послушать вас".
Напомним, телеведущая все время уделяет воспитанию младшего сына – Семена. Мальчик родился с синдромом Дауна. Телеведущая часто принимает участие в мероприятиях, посвященных детям с особенностями развития.
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