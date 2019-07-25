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Каменских заподозрили в беременности из-за странного фото

Настя Каменских и Потап. Фото: www.globallookpress.com
Настю Каменских замужество не исправило. Певица продолжает выкладывать весьма откровенные фотографии. На одном из снимков артистка держит в руках предмет, напоминающий тест на беременность.
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Супруг Насти Каменских, видимо, не возражает против ее эротической сетевой активности. Instagram певицы полон фотографий в бикини и других откровенных нарядах. А на снимке в белом нижнем белье артистка держит в руках странный предмет.

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"Это что, тест на беременность?!", - заинтересовались подписчики. По их мнению, со дня свадьбы прошло достаточно времени, так что пополнение в семействе вполне возможно. Некоторые пользователи, внимательно рассмотрев снимок, решили, что это все же зубная щетка.

Сама же Настя Каменских на беременность даже не намекала. Певица просто рассказала поклонникам, как проводит день. С утра, как выяснилось, у нее тренировки. А спать артистка ложится рано, часов в 10-11 вечера – если, конечно, нет концерта.

Фанаты, как обычно, взялись на все лады расхваливать сочную фигуру певицы. "Сладкая девочка", "Сочненькая", "Такая лапочка!", – восторгаются поклонники. Не обошлось, правда, и без ложки дегтя. Критики заявили: раз Настя Каменских вышла замуж, пикантные снимки выкладывать уже нельзя. По их мнению, артистке пора остепениться и не выставлять напоказ свои прелести.

Автор: 25 июля 2019, 20:29
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