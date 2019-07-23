"Переполняет нежность" – Каменских с мужем ответили на грязные слухи

Певица разместила на своей странице в Instagram видеоролик бэкстейджа съемок клипа "Константа", которым влюбленные и объявили о своей свадьбе. В нем Настя Каменских заверила пользователей соцсети, что ее семейная жизнь – не фейк.
Во время перерыва в съемочном процессе клипа артистка с мужем рассказали о своих чувствах. "Нас когда-то называли Потап и Настя. И мы были музыкальным дуэтом. А теперь мы настоящая семья. И мы любим друг друга. Не знаю, будем ли мы петь вместе как дуэт. Но мы точно будем вместе", – заявил избранник артистки.
Настя Каменских поддержала мужа. "Каждый кадр переполняет нежность. Все настолько по-настоящему, настолько искренне и честно, потому что вдохновлено великим чувством нашей любви!" - призналась певица.
Теперь у поклонников звездной пары не должно остаться сомнений в том, что Насти и Потап вместе не ради пиара. Кстати, из слов музыканта также следует, что он не исключает возможности воссоединения дуэта с Настей Каменских.
Напомним, ранее в Сети появились грязные слухи о том, что Потоп и Настя Каменских сыграли свадьбу, чтобы вновь привлечь к себе внимание публики. Об этом начали говорить вскоре после проведенного в мае торжества. Возможно, на мысли об этом пользователей Сети подтолкнуло то, что музыканты, скрывавшие свой роман на протяжении многих лет, вдруг начали выставлять напоказ личные моменты своей жизни.
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