"Переполняет нежность" – Каменских с мужем ответили на грязные слухи

Музыканты сделали откровенное заявление. Потап и Настя Каменских опровергли сплетни о свадьбе ради пиара.

Певица разместила на своей странице в Instagram видеоролик бэкстейджа съемок клипа "Константа", которым влюбленные и объявили о своей свадьбе. В нем Настя Каменских заверила пользователей соцсети, что ее семейная жизнь – не фейк.

Во время перерыва в съемочном процессе клипа артистка с мужем рассказали о своих чувствах. "Нас когда-то называли Потап и Настя. И мы были музыкальным дуэтом. А теперь мы настоящая семья. И мы любим друг друга. Не знаю, будем ли мы петь вместе как дуэт. Но мы точно будем вместе", – заявил избранник артистки.

Настя Каменских поддержала мужа. "Каждый кадр переполняет нежность. Все настолько по-настоящему, настолько искренне и честно, потому что вдохновлено великим чувством нашей любви!" - призналась певица.

Теперь у поклонников звездной пары не должно остаться сомнений в том, что Насти и Потап вместе не ради пиара. Кстати, из слов музыканта также следует, что он не исключает возможности воссоединения дуэта с Настей Каменских.

Напомним, ранее в Сети появились грязные слухи о том, что Потоп и Настя Каменских сыграли свадьбу, чтобы вновь привлечь к себе внимание публики. Об этом начали говорить вскоре после проведенного в мае торжества. Возможно, на мысли об этом пользователей Сети подтолкнуло то, что музыканты, скрывавшие свой роман на протяжении многих лет, вдруг начали выставлять напоказ личные моменты своей жизни.