"Скоро явно будет порно": бесстыжую Каменских разнесли за голый зад

Певица разместила на своей странице в Instagram откровенное фото. Настя Каменских запечатлена в постели совершенно голой.

Артистка, которая приступила к тренировкам сразу после медового месяца с супругом Потапом в Турции, продемонстрировала великолепную фигуру. В своем Instagram она опубликовала фото, на котором запечатлена обнаженной.

Кадр получился максимально смелым, ведь на звезде в этот момент абсолютно нет нижнего белья. Запечатлел Настю Каменских в стиле ню муж-музыкант.

"Поймал меня с утра мой мальчик", – цитирует подпись к фото исполнительницы Teleprogramma.pro. Снимок вызвал бурную реакцию у фолловеров. Многие осудили звезду за такую откровенность.

Некоторые отметили, что таким снимкам не место в общем доступе. "Это фото для личного архива замужней женщины!", "Я, конечно, все понимаю, красиво, но мне кажется, это уже перебор", "Фигура огонь! Только зачем это выкладывать? Это же не порножурнал!", "А что не сразу голая спереди уже! Терять нечего", "Скоро явно будет порно. После замужества понесло", – разнесли Настю Каменских подписчики, посчитав фото бесстыдством.

Но были и те, кто вступился за певицу. Они считают, что Настя Каменских в прекрасной физической форме и имеет право выкладывать подобные фото. "Такие все правильные! Зачем: она же замужняя, о боже и так далее... Смешно! Она замужняя и счастливая, и ею, по всей видимости, гордится ее же муж! Они живут как хотят и получают кайф друг от друга!", "Люди, отнеситесь проще! Начинаете святош строить! Сто пудов, такое фото хотели бы тоже!" – написали пользователи соцсети.