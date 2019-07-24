Настю Каменских облаяли за соблазнительный снимок

На черно-белой фотографии артистка запечатлена в соблазнительной позе: она сидит слегка откинув назад голову и прикрыв глаза. На ней черное боди с довольно откровенным вырезом спереди и серебристые сапоги чуть ниже колен на шпильке. Позади – многоэтажные дома.
Далеко не все подписчики оценили новый кадр в ленте знаменитости. "Фу!", "Все хорошо, но сапоги вообще не в тему", "Жирная", "Да что ж ее несет-то так!", "Сапоги все испортили", "Вульгарно!" – высказывались злопыхатели.
"Где загадка, Настя?! Вся напоказ! Неинтересно даже", – надменно отметила пользователь Сети.
Многие все же поддержали обожаемую певицу, отметив ее природные данные и осыпав комплиментами. "Красивая очень! Женственная!", "Вкусняшка!", "Идеальная, самая лучшая!", "Хорошие формы! Сочная Настя!", "Вдохновляет!", "Просто королева!" – не скупились на добрые слова восхищенные фолловеры.
Отметим, недавно Настю Каменских и ее супруга Потапа обвинили во лжи. Как писали "Дни.ру", их брак назвали элементарной фикцией и пиар-ходом.
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