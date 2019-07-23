"Мы просто расслабились": счастливая Хилькевич бросила детей

Новостью звезда сериала "Универ" поделилась на своей странице в Instagram. Она выложила фото, на котором вместе с супругом, улыбаясь, позирует перед зеркалом.
Анна Хилькевич сообщила, что они поехали на отдых без детей. "Впервые за всю свою сознательную жизнь мы решили не заморачиваться (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) ни с чем – ни с вещами, ни с отелем, ни с транспортом", – заявила звезда.
Знаменитость рассказала, что их с мужем поездка будет налегке – "куда занесет, туда занесет". "Единственный якорь – обратный билет на самолет в Москву)) и это было такое правильное решение. С детьми вечно куда-то опаздываешь, бежишь, режим, который нужно соблюдать, миллиард сумок и чемоданов, поэтому в этот раз мы просто расслабились", – отметила Анна Хилькевич.
Также она сообщила, что в следующий раз они с супругом возьмут палатки и один рюкзак. Куда именно пара отправилась отдыхать, звезда решила не говорить.
Отметим, Анну Хилькевич часто обвиняют в том, что она "сделала" внешность с помощью пластики. Недавно актриса решила поддеть хейтеров. Как писали "Дни.ру", звезда сфотографировалась в автомобиле и подписала свое селфи коротко. "По дороге на ринопластику губки подкачала. Как вам?" – спросила подписчиков в Instagram Анна Хилькевич, решив устроить подписчикам тест на чувство юмора.
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