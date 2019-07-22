Анна Хилькевич сделала шокирующее признание о семейной жизни

На снимке звезда позирует вместе со своим супругом – бизнесменом Артуром Мартиросяном, более известным как Волков. "Ревность. Ууух... это слабое место. Было когда-то", – начала свой рассказ теледива.
По словам Анны, еще в детстве ее учили, что доверять мужчинам нельзя. Также Хилькевич была уверена, что подруг подпускать к супругу близко не стоит, потому что везде обман и опасности. "И жить с такими мыслями и стереотипами непросто в отношениях, скажу я вам", – призналась актриса.
Жена Волкова поведала, что такие установки доставляли множество неудобств и давали поводы для ссор. Она также отметила, что ей потребовалось целых три года здоровых отношений, чтобы она, наконец, расслабилась, начала доверять и разобралась в себе, в собственных мыслях и помыслах любимого.
"Но это была работа двоих, одного моего желания, конечно, было недостаточно. И когда этот момент настал, я смогла начать дышать полной грудью. Я бы даже сказала, что мы оба начали это делать!" – заявила Хилькевич.
В конце монолога звезда сериала "Универ. Новая Общага" решила разбавить такую серьезную тему капелькой юмора. "Хотя бывает, что после какого-нибудь неприятного сна я потом еще полдня дуюсь на мужа", – пошутила знаменитость.
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