"Губки подкачала": Хилькевич показала "новое" лицо
Анну Хилькевич часто обвиняют в том, что она "сделала" внешность с помощью пластики. Красавице это надоело – и она решила поддеть своих недоброжелателей, а заодно и поклонникам устроить тест на чувство юмора.
Селфи в автомобиле актриса подписала коротко. "По дороге на ринопластику губки подкачала. Как вам?" – спросила подписчиков в Instagram 32-летняя актриса.
Тест на чувство юмора прошли далеко не все. Некоторые приняли шуточное заявление Анны Хилькевич за чистую монету. "Губки красиво подкачали)) а вот ринопластику не надо, все красиво!", "Ну зачем? И так все красиво", "Верните прежние губы", – обеспокоились фанаты.
"Тут чувство юмора надо всем накачать, а то беда", "Красотка, с юмором", "Отличная шутка", "Пошутили, кому-то повод для обсуждения. Вы красотка даже с потекшим ботоксом", – поддержали шутку актрисы более чувствительные к юмору подписчики.
Не так давно российская актриса опубликовала откровенный снимок, который вызвал негодование у пользователей. Подписчики Анны Хилькевич уверены, что такие посты непозволительны для матери двоих детей.
На снимке Анна Хилькевич позирует в черном купальнике. В подписи к посту она отметила, что в ее аккаунте давно не появлялись интимные кадры. Поклонники снимок раскритиковали. По мнению комментаторов, актрисе следует быть скромнее.
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